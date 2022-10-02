На Мурманском шоссе спасателям пришлось вызволять водителя из улетевшего в кювет авто — фото

Сегодня утром, 2 октября, в Ленобласти на Мурманском шоссе произошло серьезное ДТП с участием одной легковушки, в результате которого пострадали два человека.
Как сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет. В результате пострадали 37-летний водитель и его 57-летняя пассажирка.
Фото: vk.com/acclo
Мужчина после удара оказался заблокирован в салоне. Оттуда его достали сотрудники ПСО Новой Ладоги. Пострадавших передали сотрудникам скорой помощи.
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