На Мурманском шоссе спасателям пришлось вызволять водителя из улетевшего в кювет авто — фото

Автор: Гузель Галимова
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Сегодня утром, 2 октября, в Ленобласти на Мурманском шоссе произошло серьезное ДТП с участием одной легковушки, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет. В результате пострадали 37-летний водитель и его 57-летняя пассажирка.

На Мурманском шоссе спасателям пришлось вызволять водителя из улетевшего в кювет авто - фото мурманское шоссе, Ленобласть, ДТП, аварийно-спасательная служба Ленобласти
На Мурманском шоссе спасателям пришлось вызволять водителя из улетевшего в кювет авто - фото мурманское шоссе, Ленобласть, ДТП, аварийно-спасательная служба Ленобласти
Фото: vk.com/acclo

Мужчина после удара оказался заблокирован в салоне. Оттуда его достали сотрудники ПСО Новой Ладоги. Пострадавших передали сотрудникам скорой помощи.

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