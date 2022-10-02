В Госдуму поступили законопроекты о присоединении к России новых территорий

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму проекты конституционных законов о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В законопроектах, в частности, говорится, что до 1 января 2026 года будет действовать переходный период для интеграции регионов с Россией. У новых граждан будут признаны документы об образовании и засчитан трудовой стаж. До 1 июня 2023 года в новых республиках и областях планируется сформировать территориальные органы федеральных органов исполнительной власти.

Вооруженные силы новых территорий будут включены в состав ВС РФ. Люди, проживающие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, получат российское гражданство после подачи заявления и принесения присяги.

В понедельник, 3 октября, Госдума на пленарном заседании рассмотрит проекты конституционных законов.