В Ленобласти мобилизованные заключили почти 200 браков за неделю

В Ленобласти за неделю резко увеличилось количество браков.

С 26 сентября по 2 октября сотрудники ЗАГСов Ленобласти заключили 174 брака «день в день» — для тех, кого призвали в рамках частичной мобилизации. Только в минувшие выходные пожениться в срочном порядке решили 18 пар.

Фото: Управление ЗАГС Ленинградской области

Всего же за минувшую неделю было зарегистрировано 369 браков. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года поженились лишь 134 пары.