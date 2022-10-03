В Ленобласти мобилизованные заключили почти 200 браков за неделю

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти за неделю резко увеличилось количество браков.

С 26 сентября по 2 октября сотрудники ЗАГСов Ленобласти заключили 174 брака «день в день» — для тех, кого призвали в рамках частичной мобилизации. Только в минувшие выходные пожениться в срочном порядке решили 18 пар.

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Фото: Управление ЗАГС Ленинградской области

Всего же за минувшую неделю было зарегистрировано 369 браков. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года поженились лишь 134 пары.

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