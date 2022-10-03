В Ленобласти мобилизованные заключили почти 200 браков за неделю

В Ленобласти за неделю резко увеличилось количество браков.
С 26 сентября по 2 октября сотрудники ЗАГСов Ленобласти заключили 174 брака «день в день» — для тех, кого призвали в рамках частичной мобилизации. Только в минувшие выходные пожениться в срочном порядке решили 18 пар.
Фото: Управление ЗАГС Ленинградской области
Всего же за минувшую неделю было зарегистрировано 369 браков. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года поженились лишь 134 пары.
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30.09.2022 269