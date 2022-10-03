Ленобласть вошла в тройку регионов по доступности жилья в ипотеку

Ленинградская область заняла третье место в списке российских регионов с наибольшей доступностью покупки жилья в ипотеку. Соответствующий рейтинг составило РИА Новости.
52,6% семей в Ленобласти в прошлом году могли купить квартиру в ипотеку, что почти на 4,5% больше, чем годом ранее. Петербург занял в рейтинге 38 место, в 2021-м только 33,2% семей могли купить квартиру.
Возглавили рейтинг Магаданская область (63%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (76,8%). В конце списка оказались Республика Дагестан (9,2%), Чеченская Республика (9,1%) и Республика Ингушетия (7,1%).
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02.10.2022 41