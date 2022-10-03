Почему стоит поторопиться, если приняли решение купить квартиру в новостройке

Риелторы считают, что сейчас удобный момент для заключения договора об ипотеке и покупке квартиры в новостройке.

Учитывая изменения, произошедшие на рынке в последний месяц и прогнозы экспертов, можно ожидать серьезного повышения цен именно на первичку. Если вторичное жилье, возможно, подешевеет примерно на 10%, то застройщики не могут себе позволить роскошь уменьшить стоимость без снижения качества. А так как они не имеют желания предлагать покупателям некачественные квартиры, им придется удерживать цены столько, сколько смогут.

В Москве уже сейчас есть интересные предложения в новых ЖК в разных районах города. Привлекают внимание, например, новостройки лефортово: во-первых, покупателям нравится выгодное расположение, во-вторых, радует разнообразие вариантов, в-третьих, для многих важным фактором становится состояние социальной инфраструктуры.

При выборе квартиры в новостройке нужно внимательно отнестись к таким деталям:

есть ли подземная парковка – в Москве непраздным остается вопрос безопасности во внутренних дворах. Если застройщик готов сделать двор без машин, это становится весомым плюсом для нового жильца, особенно с маленькими детьми;

заключил ли застройщик договор с банками-партнерами для оформления ипотеки – как правило, в этом случае покупатель может рассчитывать на более мягкие условия;

предлагает ли застройщик услугу отделки квартиры – это помогло бы сэкономить некоторую сумму, так как строительная компания может установить более приемлемую цену. Она использует строительные и отделочные материалы, приобретенные оптом, поэтому может себе позволить не завышать цену на отделку.

Еще один важный момент – принимать квартиру стоит в присутствии независимого эксперта. Можно пригласить специалиста со стороны, чтобы он профессионально оценил качество строительства и отделки. Тогда после вселения жилье будет радовать, не возникнет никаких проблем из-за недочетов, допущенных строителями. Однако и в случае выявления дефекта после приемки вы можете обращаться к строительной компании исправить ситуацию, главное – доказать, что неисправность появилась не по вашей вине.