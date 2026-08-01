Подопечные «Фонда друзей балтийской нерпы» прошли реабилитацию и вернулись в родную стихию.

В пятницу, 31 июля, на побережье Ладожского озера состоялось трогательное событие. После курса восстановления на свободу выпустили пятерых ранее спасенных тюленей. Об этом рассказали в «Фонде друзей балтийской нерпы».

В числе подопечных фонда оказалась знаменитая нерпа по прозвищу Рваное Ухо. В отличие от четверых сородичей, которые тут же отправились в свободное плавание, животное проявило осторожность. Около 15 минут она плавала вдоль кромки воды и подплывала к людям.

Впрочем, такое поведение вполне нормально, считают специалисты. Животное решило убедиться в безопасности обстановки. Как только нерпа поняла, что все в порядке, она уверенно направилась в воды Ладоги.

В мероприятии приняли участие представители Комитета по животному миру Ленинградской области, сотрудники «Большой Кружки» и волонтеры.