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Ещё пять спасенных тюленей выпустили в Ладожском озере

Подопечные «Фонда друзей балтийской нерпы» прошли реабилитацию и вернулись в родную стихию.

Ещё пять спасенных тюленей выпустили в Ладожском озере - Подопечные "Фонда друзей балтийской нерпы" прошли реабилитацию и вернулись в родную стихию.
Фото: Фонд друзей балтийской нерпы/ ВК

В пятницу, 31 июля, на побережье Ладожского озера состоялось трогательное событие. После курса восстановления на свободу выпустили пятерых ранее спасенных тюленей. Об этом рассказали в «Фонде друзей балтийской нерпы».

В числе подопечных фонда оказалась знаменитая нерпа по прозвищу Рваное Ухо. В отличие от четверых сородичей, которые тут же отправились в свободное плавание, животное проявило осторожность. Около 15 минут она плавала вдоль кромки воды и подплывала к людям.

Впрочем, такое поведение вполне нормально, считают специалисты. Животное решило убедиться в безопасности обстановки. Как только нерпа поняла, что все в порядке, она уверенно направилась в воды Ладоги. 

В мероприятии приняли участие представители Комитета по животному миру Ленинградской области, сотрудники «Большой Кружки» и волонтеры.

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30.07.2026
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Ладожское озеро "Фонд друзей балтийской нерпы"
Новости Социум

Игорь Руденя поздравил жителей Ленинградской области с 99-летием региона

Полномочный представитель президента РФ в СЗФО обратился к жителям области по случаю важной даты.

Полномочный представитель президента России в СЗФО Игорь Руденя поздравил жителей Ленинградской области с 99-летием региона.

В своем обращении Игорь Руденя подчеркнул, что Ленинградская область имеет героическую историю, которая неразрывно связана с ключевыми этапами становления российского государства. По словам полпреда, сегодня субъект является надежной опорой страны, а его экономический потенциал играет важную роль в укреплении технологического и экономического суверенитета России.

«Особого уважения заслуживает системная работа команды-47  по поддержке участников специальной военной операции и их семей, тех, кто сейчас на передовой, и тех, кто вернулся к мирной жизни», — подчеркнул Игорь Руденя.

Полпред пожелал ленинградцам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в созидательном труде на благо региона и страны.

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