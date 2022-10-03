Ильин дал разъяснения о ходе проведения частичной мобилизации в Ленобласти

В связи с тем, что в Сети распространяется недостоверная информация о ходе проведения частичной мобилизации в Ленинградской области, вице- губернатор по безопасности Михаил Ильин дал разъяснения.

По его словам, все мобилизованные жители Ленобласти по прибытии в часть-формирователь получают все положенное им имущество. Затем они проходят подготовку по стрельбе, медицине, инженерному делу, далее боевое слаживание в составе подразделения на учебных полигонах.

«Вещевое довольствие мобилизованным выдается в частях формирователях либо на точках проведения основного боевого слаживания, которые могут располагаться на территории других регионов», — отметил Ильин.