С 2020 года он находился под домашним арестом, обвиняемый в государственной измене.

Митько обвиняли в обнародовании секретного документа с характеристиками российских подводных лодок — сообщает Нева Тудэй.



Президент Арктической академии наук профессор Валерий Митько свою вину не признавал. Он утверждал, что информация использованная им во время обучения китайских студентов получена из открытых источников.