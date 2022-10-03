С 2020 года он находился под домашним арестом, обвиняемый в государственной измене.
Митько обвиняли в обнародовании секретного документа с характеристиками российских подводных лодок — сообщает Нева Тудэй.
Президент Арктической академии наук профессор Валерий Митько свою вину не признавал. Он утверждал, что информация использованная им во время обучения китайских студентов получена из открытых источников.
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14.10.2020 901