Петербургский ученый Валерий Митько скончался в Москве

Автор: Анастасия Щербакова
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С 2020 года он находился под домашним арестом, обвиняемый в государственной измене.

Митько обвиняли в обнародовании секретного документа с характеристиками российских подводных лодок — сообщает Нева Тудэй.

Президент Арктической академии наук профессор Валерий Митько свою вину не признавал. Он утверждал, что информация использованная им во время обучения китайских студентов получена из открытых источников.

Митько
Фото : Арктическая академия наук
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14.10.2020 901
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