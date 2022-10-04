В ближайшее время они будут переданы ГУП «Горэлектротрансу» и выйдут на городские маршруты.

Новые «умные» трамваи будут курсировать на маршруте № 24.

Cостав оснащен системой искусственного интеллекта. Он не только контролирует состояние водителя, но и не позволяет ему превысить допустимую скорость. Также они оснащены системой автономного хода, которая поможет выводить транспорт с обесточенных участков контактной сети при аварийных ситуациях.

До конца октября планируется поставка еще девяти трамваев — сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.