К концу недели в Петербург вернутся мощный ветер и дожди

Автор: Александр Селиванов
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За минувшую ночь в городе выпала пятая часть месячной нормы осадков.

По информации издания «Невские Новости«, в ночь на вторник в Петербурге выпало почти 20% месячной нормы осадков.

Как сообщил изданию ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, подобное усиление ветра и дождей, вполне возможно, вновь произойдет в Северной столице к концу недели.

Метеоролог отметил, что из-за нового циклона с Атлантики может усилиться юго-западный ветер, и снова будут обильные дожди.

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04.10.2022 26
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