К концу недели в Петербург вернутся мощный ветер и дожди

За минувшую ночь в городе выпала пятая часть месячной нормы осадков.
По информации издания «Невские Новости«, в ночь на вторник в Петербурге выпало почти 20% месячной нормы осадков.
Как сообщил изданию ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, подобное усиление ветра и дождей, вполне возможно, вновь произойдет в Северной столице к концу недели.
Метеоролог отметил, что из-за нового циклона с Атлантики может усилиться юго-западный ветер, и снова будут обильные дожди.
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04.10.2022 26