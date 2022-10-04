К концу недели в Петербург вернутся мощный ветер и дожди

За минувшую ночь в городе выпала пятая часть месячной нормы осадков.

По информации издания «Невские Новости«, в ночь на вторник в Петербурге выпало почти 20% месячной нормы осадков.

Как сообщил изданию ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, подобное усиление ветра и дождей, вполне возможно, вновь произойдет в Северной столице к концу недели.

Метеоролог отметил, что из-за нового циклона с Атлантики может усилиться юго-западный ветер, и снова будут обильные дожди.