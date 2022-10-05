ТАСС: на российско-грузинской границе закончилась очередь из легковых машин

Как рассказали в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления, соответственно, нет и людей, желающих пересечь рубежи.

Пробка из двух тысяч легковых машин на российско-грузинской границе образовалась 23 сентября, пишут ТАСС.

Люди жаловались, что часами ожидают очереди для проезда через пункт пропуска «Верхний Ларс».

20 сентября очереди из автомобилей не фиксировались, они начали скапливаться после 21-го числа. В этот день президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.