АПК Ленобласти похвастался уверенным ростом на выставке «Золотая осень»

По итогам восьми месяцев 2022 года ВВП в АПК вырос на 3,9% (до 67,4 млрд руб.). С такими итогами регион встречает главную агропромышленную выставку России «Золотая осень»

«Мы практически завершили уборочную кампанию. Зерна собрали, как и планировали 162 тысячи тон, это самый большой урожай за всю историю области. Подсчет еще продолжается, надеюсь, что итог будет еще выше. Ленинградская область не просто выполняет задачу сохранения объёмов производства сельскохозяйственной продукции, а показывает уверенный рост», ― подчеркнул председатель регионального комитета по АПК Олег Малащенко.

Напомним, что сегодня, 5 октября, в Подмосковье в парке «Патриот» открылась главная сельскохозяйственная выставка страны «Золотая осень». Ленинградская область представила инвестиционные проекты в рыбоводстве, производстве молока, овощей защищенного грунта, проекты аграрного туризма.

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Напомним, что для аграриев Ленобласти работают такие программы, как «Агростартап». «Агростартап» это новая форма господдержки АПК, введённая в 2019 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК.

Также в Ленобласти выдается порядка 40 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Суть «Ленинградского гектара» повторяет суть федеральной программы “Дальневосточный гектар” и заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе.