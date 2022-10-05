АПК Ленобласти похвастался уверенным ростом на выставке «Золотая осень»

По итогам восьми месяцев 2022 года ВВП в АПК вырос на 3,9% (до 67,4 млрд руб.). С такими итогами регион встречает главную агропромышленную выставку России «Золотая осень»
Напомним, что сегодня, 5 октября, в Подмосковье в парке «Патриот» открылась главная сельскохозяйственная выставка страны «Золотая осень». Ленинградская область представила инвестиционные проекты в рыбоводстве, производстве молока, овощей защищенного грунта, проекты аграрного туризма.
Напомним, что для аграриев Ленобласти работают такие программы, как «Агростартап». «Агростартап» это новая форма господдержки АПК, введённая в 2019 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК.
Также в Ленобласти выдается порядка 40 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Суть «Ленинградского гектара» повторяет суть федеральной программы “Дальневосточный гектар” и заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе.