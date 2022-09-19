Кормов достаточно: животные Ленобласти полностью обеспечены кормами на зиму

На каждое животное в хозяйствах 47 региона уже запасено более чем 30 центнеров кормов (при потребности в 18 центнеров).
Такую информацию озвучили на аппаратном совещании правительства области. Кормовая база уже сейчас позволила на 5% увеличить объемы производства молока и на 6,5% – мяса.
Отметим, что в Ленобласти уже собрано зерновых культур 165,5 тыс. тонн, что на 25% больше, чем в 2021 году, овощей – 21 тыс. тонн (+31%), картофеля – 32,4 тыс. тонн (+64%).
Напомним, что для аграриев Ленобласти работают такие программы, как «Агростартап». «Агростартап» это новая форма господдержки АПК, введённая в 2019 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК.
Также в Ленобласти выдается порядка 40 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Суть «Ленинградского гектара» повторяет суть федеральной программы “Дальневосточный гектар” и заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе.