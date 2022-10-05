Жители Ленобласти рассказали, сколько должны зарабатывать учителя

Сервис «Работа.ру» провел опрос граждан ко Дню учителя.

Российские учителя должны зарабатывать более 62,3 тысяч рублей ежемесячно. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом Работа.ру ко Дню учителя. С результатами исследований ознакомились «Известия».

Москвичи заявили, что учителя должны получать в среднем 119,4 тысяч рублей каждый месяц. Петербуржцы назвали достаточной сумму в 95,2 тысячи рублей. Респонденты в Красноярске отметили, что учителям стоит выплачивать 90,9 тысяч рублей, а в Ростове-на-Дону — 70,1 тысяч рублей.

Желаемую зарплату учителей в Уфе граждане обозначили на уровне 68 тысяч рублей, в Новосибирске — 66,7 тысяч рублей, в Нижнем Новгороде — 65,8 тысяч рублей, в Краснодаре — 63,5 тысяч рублей, а в Самаре — 62,3 тысяч рублей в месяц.

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Также, по результатам опроса, 90 процентов россиян считают профессию учителя сложной. 66 процентов опрошенных граждан отметили, что главной сложностью является нахождение общего языка с учениками.