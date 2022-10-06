Банк России рассказал о новых уловках мошенников

Неизвестные представляются сотрудниками Центробанка и далее работают по обработанным схемам, завоевав доверие жертвы.

Банк России рассказал, как от лица их сотрудников мошенники обманывают граждан. Сначала они звонят жертве и сообщают о сомнительных операциях на его счетах, а после направляют ему в мессенджер поддельное удостоверение работника ЦБ РФ. Подделать такие документы не составляет труда — данные реальных работников мошенники могут брать с сайта регулятора.

Завоевав доверие жертвы, злоумышленники в итоге могут лишить его денег и оформить кредит.