Россия запаслась шинами для автомобилей на девять месяцев

Напомним, что обязательная маркировка новых авто действует с 1 ноября 2020 года, поэтому все запасы данной продукции отражаются в единой системе.

Запасы новых автомобильных покрышек в России по состоянию на сентябрь текущего года составляли более 80 млн ед., что на 30% больше, чем годом ранее, такую информацию приводит издание «Коммерсант» со ссылкой на выгрузку данных системы «Честный знак». Напомним, что обязательная маркировка новых шин действует с 1 ноября 2020 года, поэтому все запасы данной продукции отражаются в единой системе.

Из указанного объема 33 млн ед. — это зимние покрышки, их запасы на 43% больше, чем в сентябре прошлого года. Это количество соответствует объему потребления зимних автошин в России за 9–12 месяцев. При этом средневзвешенная цена легковых покрышек по сравнению с 2021 годом выросла на 46,5%, до 6,8 тыс. рублей за единицу.

По оценкам экспертов Дрома, новые автошины подорожали за год на 42%, б/у — на 23%. По сравнению с весенним пиком ценники немного просели: тогда на фоне приостановок выпуска и импорта в Россию новых покрышек, совпавших с сезоном смены резины, б/у комплект обошелся бы на 1 тыс. рублей дороже.

Вам будет интересно Каршеринг смял перед собой сразу две машины в Петербурге - видео Авария произошла на Обводном канале. ﻿ По информации телеграм-канала Раньше всех. Петербург, водитель каршеринга влетел в два автомобиля на Обводном канале. Информации о... 06.10.2022 55

Из общего объема запасов 65% шин — российские, 35% — импортные (Китай, Гонконг, Южная Корея, а также Турция и Узбекистан). Дефицита шин в России не будет, но могут быть трудности с поиском непопулярных размеров по приемлемой стоимости, пишут эксперты.