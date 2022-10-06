Каршеринг смял перед собой сразу две машины в Петербурге — видео

Автор: Александр Селиванов
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Авария произошла на Обводном канале.

По информации телеграм-канала Раньше всех. Петербург, водитель каршеринга влетел в два автомобиля на Обводном канале.

Информации о пострадавших нет.

По факту ДТП будет проведена проверка.

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04.10.2022 113
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