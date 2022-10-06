В Минобороны рассказали о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

Автор: Анастасия Щербакова
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ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Максим Мурзенко.

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Водитель роты материального обеспечения ефрейтор
Максим Мурзенко вез топливо группировке
Воздушно-десантных войск, ведущей ожесточенные бои с
превосходящими силами украинских националистов.
Колонна, в составе которой он двигался, подверглась
минометному обстрелу со стороны противника. В
результате попадания артиллерийской мины одна из
машин загорелась.

Сориентировавшись в ситуации, Максим Мурзенко оказал
неотложную медицинскую помощь двум раненым
военнослужащим. Находясь под плотным огнем
противника, он эвакуировал их в безопасное место. Затем
умело маневрируя грузовым автомобилем, вывел свою
машину из-под огня, не допустив уничтожения груза.

Благодаря грамотным и решительным действиям
ефрейтора Мурзенко было обеспечено бесперебойное
снабжение российских подразделений, а также сохранены
жизни военнослужащих.

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ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач...
05.10.2022 137

 

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