ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.
Герой сегодняшнего дня — Максим Мурзенко.
Водитель роты материального обеспечения ефрейтор
Максим Мурзенко вез топливо группировке
Воздушно-десантных войск, ведущей ожесточенные бои с
превосходящими силами украинских националистов.
Колонна, в составе которой он двигался, подверглась
минометному обстрелу со стороны противника. В
результате попадания артиллерийской мины одна из
машин загорелась.
Сориентировавшись в ситуации, Максим Мурзенко оказал
неотложную медицинскую помощь двум раненым
военнослужащим. Находясь под плотным огнем
противника, он эвакуировал их в безопасное место. Затем
умело маневрируя грузовым автомобилем, вывел свою
машину из-под огня, не допустив уничтожения груза.
Благодаря грамотным и решительным действиям
ефрейтора Мурзенко было обеспечено бесперебойное
снабжение российских подразделений, а также сохранены
жизни военнослужащих.