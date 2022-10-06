ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Максим Мурзенко.





Водитель роты материального обеспечения ефрейтор

Максим Мурзенко вез топливо группировке

Воздушно-десантных войск, ведущей ожесточенные бои с

превосходящими силами украинских националистов.

Колонна, в составе которой он двигался, подверглась

минометному обстрелу со стороны противника. В

результате попадания артиллерийской мины одна из

машин загорелась.

Сориентировавшись в ситуации, Максим Мурзенко оказал

неотложную медицинскую помощь двум раненым

военнослужащим. Находясь под плотным огнем

противника, он эвакуировал их в безопасное место. Затем

умело маневрируя грузовым автомобилем, вывел свою

машину из-под огня, не допустив уничтожения груза.

Благодаря грамотным и решительным действиям

ефрейтора Мурзенко было обеспечено бесперебойное

снабжение российских подразделений, а также сохранены

жизни военнослужащих.