Поезд насмерть сбил мужчину на станции «Кикерино»

Трагедия произошла утром 6 октября на станции «Кикерино» в Волосовском районе Ленобласти.

Грузовой поезд сбил мужчину, который перебегал ж\д пути в 50-70 метрах от переходной площадки. Предположительно, он был пьян. Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, наезда на человека избежать не удалось. 47-летний пешеход скончался на месте, сообщили в УТ МВД по СЗФО.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.