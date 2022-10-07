В Ульяновке пожарные приехали тушить дом, а нашли наркоплантацию

В Ленобласти пожарные приехали на вызов тушить горящий двухэтажный частный дом в поселке Ульяновка Тосненского района. И, когда возгорание было ликвидировано, обнаружили наркоплантацию.
На втором этаже дома пожарные нашли 14 кустов наркотическое растения, коробки с семенами, высушенные листья и лампы с регуляторным блоком для круглосуточного освещения. Была вызвана полиция.
Там же были найдены еще десятки бутылок с неустановленной жидкостью, а также листы бумаги с банковскими реквизитами. Хозяина наркоплантации, уроженца города Баку, задержали. Обстоятельства выясняются.
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05.10.2022 261