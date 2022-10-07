В Ульяновке пожарные приехали тушить дом, а нашли наркоплантацию

В Ленобласти пожарные приехали на вызов тушить горящий двухэтажный частный дом в поселке Ульяновка Тосненского района. И, когда возгорание было ликвидировано, обнаружили наркоплантацию.

На втором этаже дома пожарные нашли 14 кустов наркотическое растения, коробки с семенами, высушенные листья и лампы с регуляторным блоком для круглосуточного освещения. Была вызвана полиция.

Там же были найдены еще десятки бутылок с неустановленной жидкостью, а также листы бумаги с банковскими реквизитами. Хозяина наркоплантации, уроженца города Баку, задержали. Обстоятельства выясняются.