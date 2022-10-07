До конца года ключи от новых квартир получат 288 человек, проживавших в аварийных домах в Тихвине

В Тихвине Ленобласти завершается строительство нового девятиэтажного дома, в который переедут жильцы аварийного фонда.

Всего в многоэтажке 149 квартир. Ключи от жилья получат 288 человек в рамках программы расселения из аварийного фонда. Для жильцов предусмотрено 83 парковочных места, две детские площадки и одна спортивная площадка.

Фото: комитет по строительству ЛО

Сейчас на стройплощадке работают 95 человек. Строительство планируется завершить до конца 2022 года.

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На. сегодняшний день строительство новых домов по нацпроекту «Жилье и городская среда» ведется в городах Лодейном Поле, Тихвине, Сясьстрое, Подпорожье, Ивангороде, Луге, поселке Янеге, деревне Лесколово в Ленобласти. В 10 новых домов из аварийного жилья переедут 2405 человек.