Минцифры рассказали, как работает сервис Госуслуг для жалоб при ошибочной мобилизованных

Сервис оказался востребованным среди граждан, заявили в Минцифры.

Минцифры в своем Телеграм рассказали, как работает сервис по подаче жалобы в случае ошибок при частичной мобилизации граждан. Форма была запущена несколько дней назад и оказалась очень востребованной.

В ведомстве поделились, что все заявления от граждан поступают в региональные группы разбора, созданные при призывных комиссиях, которые возглавляют глаы субъектов.

Сервис помогает в короткие сроки разрешить спорные ситуации, однако есть факты формального рассмотрения жалоб. Минцифры работает над совершенствованием сервиса, чтобы число таких случаев было сведено к минимуму. Все спорные ситуации, о которых граждане рассказали на Госуслугах, должны быть рассмотрены и разрешены, — сообщили в Минцифры.