В Мурино сгорел Kia Sportage из Воронежа

По информации ivbg.ru, 10 октября около 03:00 в полицию Всеволожского района сообщили о горящем автомобиле возле 25-этажного дома на Охтинской аллее в Мурино.
По словам очевидцев, перед возгоранием они слышали характерный хлопок, поэтому предполагают, что на иномарку что-то бросили сверху. В результате происшествия сгорел Kia Sportage с номерами Воронежской области.
О пострадавших людях сообщения не поступали. Полиция устанавливает сумму причиненного ущерба и обстоятельства происшествия.
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23.05.2022 588