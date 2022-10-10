В Мурино сгорел Kia Sportage из Воронежа

По информации ivbg.ru, 10 октября около 03:00 в полицию Всеволожского района сообщили о горящем автомобиле возле 25-этажного дома на Охтинской аллее в Мурино.

По словам очевидцев, перед возгоранием они слышали характерный хлопок, поэтому предполагают, что на иномарку что-то бросили сверху. В результате происшествия сгорел Kia Sportage с номерами Воронежской области.

О пострадавших людях сообщения не поступали. Полиция устанавливает сумму причиненного ущерба и обстоятельства происшествия.