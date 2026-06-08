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Мощная магнитная буря накроет Землю 9 июня

Во вторник, 9 июня, на Земле ожидаются сильные магнитные бури мощностью 6–7 баллов. Об этом свидетельствуют данные лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Пик геомагнитной активности придется на утренние и дневные часы, к вечеру возмущения пойдут на спад. Уровень активности оценивается в 1,7 единицы — это близко к классу G2 (умеренная буря).

Мощная магнитная буря накроет Землю 9 июня - Пик геомагнитной активности придется на утренние и дневные часы, к вечеру возмущения пойдут на спад.
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН

В среду, 10 июня, ожидается небольшая передышка, но уже в четверг, 11 июня, и в пятницу активность снова усилится. В эти дни прогнозируются мощные магнитные бури.

Суббота также пройдет под знаком высокой, хотя и убывающей активности. Спокойствие в магнитосфере должно вернуться в воскресенье, 14 июня.

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Теги

магнитные бури земля
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В Ленинградской области появилась особо охраняемая природная территория

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал документ о создании новой особо охраняемой природной территории (ООПТ) в Бокситогорском районе.

В Ленинградской области появилась особо охраняемая природная территория - Это уже 53-я ООПТ в Ленинградской области.
Фото: max. ru/drozdenko_au_lo

Заказник «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» занимает площадь почти в 7 тысяч гектаров. Это уже 53-я ООПТ в Ленинградской области.

«Здесь настоящие лесные великаны. Ели — до 230 лет, сосны — до 340 лет. А отдельные деревья помнят начало XVII века — их возраст достигает 420 лет. Здесь нет следов хозяйственной деятельности. Только долины рек, болота, лесные острова. И жизнь», - отметил губернатор.

В заказнике обитают краснокнижные животные, такие как беркут, большой кроншнеп, бородатая неясыть и обыкновенная белка-летяга. Создание новой ООПТ осуществлено в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

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Теги

ООПТ Ленобласть Старовозрастные леса верховьев реки Колпь заказник Дрозденко

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