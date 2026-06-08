Во вторник, 9 июня, на Земле ожидаются сильные магнитные бури мощностью 6–7 баллов. Об этом свидетельствуют данные лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Пик геомагнитной активности придется на утренние и дневные часы, к вечеру возмущения пойдут на спад. Уровень активности оценивается в 1,7 единицы — это близко к классу G2 (умеренная буря).

В среду, 10 июня, ожидается небольшая передышка, но уже в четверг, 11 июня, и в пятницу активность снова усилится. В эти дни прогнозируются мощные магнитные бури.

Суббота также пройдет под знаком высокой, хотя и убывающей активности. Спокойствие в магнитосфере должно вернуться в воскресенье, 14 июня.