Как и зачем за нами следят в торговых центрах?

Зачем и как ритейлеры собирают о нас информацию, рассказал «Прайму» профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

«Торговые центры могут считать посетителей с помощью специальных счетчиков на входах, но чаще этим занимаются арендаторы, используя тот же способ или учитывая чеки. Карты лояльности используют некоторые ТЦ, но, скорее, как маркетинговый инструмент», – отметил Вячеслав Чеглов

Подключение к wi-fi тоже дает информацию о количестве посетителей ТЦ. Но это в большей степени справочная информация, так как далеко не все посетители подключаются к местному интернету, как и посещают сайт торгового центра, если таковой есть.

Показатель трафика торговых точек используется в дальнейшем арендодателями при поиске новых арендаторов.

«Их интересует, скольких посетителей можно в идеале получить», – объяснил Вячеслав Чеглов

Обычно трафик целенаправленно формируется уже при сдаче площадей в аренду. Достичь этого можно работой менеджмента.

«Подбираются так называемые якорные арендаторы, как правило, торговые сети, привлекающие множество клиентов ежедневно. Им даются льготные ставки аренды», – рассказал Вячеслав Чеглов

Потом менеджмент ТЦ подбирает остальные магазины. Это фоновые арендаторы, в основном живущие на сформированном другими трафике и дополняющие ассортимент торговой площадки до комплексного или универсального.

«И здесь уже ставки аренды выше, они учитывают также местоположение павильона, востребованность ассортимента», – отметил Вячеслав Чеглов

Точки общественного питания – так называемые ресторанные дворики – тоже положительно сказываются на проходимости ТЦ.