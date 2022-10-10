Как и зачем за нами следят в торговых центрах?

Зачем и как ритейлеры собирают о нас информацию, рассказал «Прайму» профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.
Подключение к wi-fi тоже дает информацию о количестве посетителей ТЦ. Но это в большей степени справочная информация, так как далеко не все посетители подключаются к местному интернету, как и посещают сайт торгового центра, если таковой есть.
Показатель трафика торговых точек используется в дальнейшем арендодателями при поиске новых арендаторов.
Обычно трафик целенаправленно формируется уже при сдаче площадей в аренду. Достичь этого можно работой менеджмента.
Потом менеджмент ТЦ подбирает остальные магазины. Это фоновые арендаторы, в основном живущие на сформированном другими трафике и дополняющие ассортимент торговой площадки до комплексного или универсального.
Точки общественного питания – так называемые ресторанные дворики – тоже положительно сказываются на проходимости ТЦ.