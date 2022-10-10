Правительство приняло ряд мер поддержи для туристов, оказавшихся в Крыму во время инцидента

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о принятых мерах поддержки для туристов и отрасли после случившегося на Крымском мосту.

Заявления Чернышенко 10 октября приводит «Объясняем.рф».

По поручению губернатора Крыма пребывание туристов будет компенсировано отелям.

Пассажиры поездов в связи с продолжительной задержкой были расселены в отели Феодосии и Симферополя и обеспечены горячим питанием.

Около 1 тыс. гостей, планирующих свой отъезд, воспользовались бесплатным продлением проживания на сутки.

С Минфином проработано выделение 1,6 млрд рублей на поддержку туриндустрии Крыма и Севастополя.

При этом массового оттока туристов из Крыма не наблюдается.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв. ЧП унесло жизни троих человек.