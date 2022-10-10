Участок для организации будет предоставлен администрацией Петербурга.
В условиях санкций нам необходимо расширять производство отечественного оборудования. В том числе для решения задач в сфере экологии и энергетики. Мы должны оказывать содействие инвесторам, предлагающим такие высокотехнологичные проекты. На новом инновационном предприятии будут созданы дополнительные рабочие местаАлександр Беглов на совещании с членами городского правительства.
«Эвобиос» разрабатывает и производит оборудование для переработки органических отходов. В исследовательском центре расположатся лабораторные и испытательные стенды, офисные и бытовые помещения — сообщает Петербургский дневник.