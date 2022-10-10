Швеция может не допустить Россию к расследованию аварии на «Северном потоке»

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Об этом заявил премьер-министр Швеции.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сообщила, что Стокгольм не намеревается допускать Россию к расследованию аварии на газопроводах «Северный поток».

В Швеции предварительные расследования носят конфиденциальный характер, и это, конечно, справедливо и в данном случае, — подчеркнула Андерссон .
Вам будет интересно
Швеция может не допустить Россию к расследованию аварии на "Северном потоке" швеция, Северный поток, Россия
Роскосмос показал, как выглядит утечка газа из «Северных потоков»
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки с мест утечек на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Снимок сделан космическим аппаратом «Канопус-В»....
03.10.2022 176
Автор