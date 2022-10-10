Швеция может не допустить Россию к расследованию аварии на «Северном потоке»

Об этом заявил премьер-министр Швеции.
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сообщила, что Стокгольм не намеревается допускать Россию к расследованию аварии на газопроводах «Северный поток».
В Швеции предварительные расследования носят конфиденциальный характер, и это, конечно, справедливо и в данном случае, — подчеркнула Андерссон .
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03.10.2022 176