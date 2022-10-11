Предварительно известна личность еще одного погибшего в результате взрыва на Крымском мосту.

Редакция Mash утверждает, что среди погибших на Крымском мосту также может быть судья Сергей Маслов из Москвы. Он находился в машине, следовавшей рядом с подорвавшимся грузовиком. В этом же автомобили находились еще двое — жители Петербурга.

По информации журналистов, выяснять личность четвертого человека будут при помощи ДНК-экспертизы. Специалисты уже взяли пробу у родственника погибшего.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв. До недавних пор указывалось, что числа жертв оставило три человека.