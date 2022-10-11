Нелегал пытался откупиться от сотрудника ДПС взяткой на трассе в Выборгском районе

По информации ivbg.ru, уроженец ближнего зарубежья, подозреваемый в попытке дать взятку дорожному полицейскому, задержан в Выборгском районе 10 октября.
Daewoo Nexia, за рулем которого находился 50-летний мигрант, остановили около 11:00 на 85 км автодороги «Скандинавия». Проверка документов показала, что у мужчины нет регистрации на территории России.
Нелегал предложил сотруднику ДПС 2000 рублей в качестве взятки для откупа. По данному факту заведено уголовное дело.
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05.10.2022 1319