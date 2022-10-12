Криптотрейдера из Петербурга ограбили на 17,2 млн рублей

По информации ivbg.ru, 10 октября в полицию обратился 37-летний криптотрейдер из Санкт-Петербурга. Преступники затащили его в Hyundai Starex без госзнаков, где угрожали расправой и расспрашивая о финансовом состоянии.

Затем неизвестные привезли мужчину на стоянку, где избили и забрали у него 47 тысяч рублей, смартфон марки Samsung, наушники AirPods и ключи от квартиры в Учебном переулке.

Вернувшись домой ночью, мужчина обнаружил, что у него пропали 2 млн рублей, €6 тысяч и банковские карты, с которых списали деньги. Общая сумма ущерба составила 17,2 млн рублей.