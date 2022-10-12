Мошенник решил заработать 300 млн рублей на «знакомстве» с ФСБ в Петербурге

По информации ivbg.ru, Дзержинский суд Санкт-Петербурга вынес приговор мошеннику, который пытался заработать 300 млн рублей на якобы знакомстве с сотрудниками управления ФСБ.

Следствие установило, что мужчина вымогал деньги у супруги подсудимого, который находился под стражей. За вознаграждение он обещал посодействовать изменению меры пресечения на домашний арест «через знакомства».

Женщина сообщила о вымогательстве в управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Суд назначил мошеннику 3,8 лет в колонии общего режима.