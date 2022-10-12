В России появится программа взаимодействия школ и вузов

Минобрнауки и Минпросвещения разрабатывают программу по взаимодействию вузов и общеобразовательных учреждений.

Об этом 12 октября стало известно РИА Новости. Программа будет призвана поддерживать учащихся школ, гимназий и лицеев перед поступлением в высшие учебные заведения.

Тем не менее, основной фактор — это, конечно, внимание к физике и математике, и мы сейчас готовим совместно с Минпросвещения большую совместную программу, потому что наша задача здесь — еще плотнее университеты должны зайти в систему общего образования. Это проявляется как в том, что мы поощряем, поддерживаем СУНЦы, лицеи, гимназии, — заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.