«Единая Россия» создаст систему для обработки обращений от семей мобилизованных

Автор: Сергей Агутин
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Замсекретаря Генсовета «Единой России» Дарья Лантратова отметила, что это позволит отслеживать заявки, поступающие в штабы общественной поддержки фракции и быстро их решать.

«Ситуация требует от нас быть более оперативными и эффективными в решение проблем семей мобилизованных.  Людям, которым срочно нужна помощь, некогда искать контакты тех, кто ее может оказать», – заявила Дарья Лантратова

Успешные практики будут особенно востребованы в отделениях «Единой России», которые только открываются в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях.

«Должно быть одно окно, куда можно обратиться. Штабы общественной поддержки партии показали, как можно реагировать очень оперативно и адресно на запросы, поступающие от людей. Этот опыт можно и нужно масштабировать», – резюмировала Дарья Лантратова
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12.10.2022 45
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