Из трехкомнатной квартиры в Тихвине украли 430 тысяч рублей

По информации ivbg.ru, 12 октября в полицию Тихвинского района обратился 22-летний житель Тихвина. В его квартире в пятиэтажном доме во втором микрорайоне побывал вор.
По предварительным данным, в трехкомнатной квартире в последние несколько дней никого не было. Добычей злоумышленника стали 430 тысяч рублей наличными.
По факту кражи в крупном размере заведено уголовное дело.
Вам будет интересно
Мать малышки ищут вторые сутки. В Красносельском районе Петербурга полиция выясняет обстоятельства, при которых младенец осталась одна в коляске посреди ночи. Как...
29.08.2022 2117