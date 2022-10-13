Из трехкомнатной квартиры в Тихвине украли 430 тысяч рублей

По информации ivbg.ru, 12 октября в полицию Тихвинского района обратился 22-летний житель Тихвина. В его квартире в пятиэтажном доме во втором микрорайоне побывал вор.

По предварительным данным, в трехкомнатной квартире в последние несколько дней никого не было. Добычей злоумышленника стали 430 тысяч рублей наличными.

По факту кражи в крупном размере заведено уголовное дело.