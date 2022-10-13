Петербуржца сначала избили, а затем задержали за непристойные предложения к детям

По информации ivbg.ru, на спортивной площадке возле дома № 10/1 на улице Евдокима Огнева в Санкт-Петербурге мужчина совершил развратные действия в отношении двух детей 2009 и 2010 годов рождения.

В полицию обратилась женщина и сообщила, что на детской площадке дерутся 10 человек. Они руками и ногами бьют сидящего на земле мужчину. Когда на место прибыли полицейские, драка уже закончилась.

Избитый мужчина ругался и вел себя вызывающе. Его задержали. Установлено, что он делал непристойные предложения детям. Заведено уголовное дело.