Во Всеволожском районе появилась возможность догазифицировать 13 населенных пунктов

Автор: Кира Нагорная
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«Газпром» завершил строительство межпоселкового газопровода протяженностью 13 км от газораспределительной станции «Невская Дубровка» до деревни Манушкино.

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Фото: lenobl.ru

Новый объект позволит газифицировать более 40 домовладений деревни. При этом за счет «закольцовки» с газораспределительной станцией «Всеволожская» появляется возможность газификации еще нескольких населенных пунктов. Сняты технические ограничения для подачи газа в деревнях и поселках Ексолово, Хапо-ое, Озерки, Новая Пустошь, Мяглово, Разметелево, Вирки, Тавры, Аро, Воейково, Лиголамби, Кирполье, Хязельки. Их жители могут направлять заявки на догазификацию.

Напомним, что субсидии для ленинградцев увеличены с 145 тыс. рублей до 180, а для льготников с 165 тысяч рублей до 200. При этом инвалиды, ветераны, участники Великой Отечественной войны могут рассчитывать на субсидию в 300 тысяч рублей. 35 тысяч рублей из этой суммы можно потратить на покупку газовой плиты, котла, водонагревателя.

Подать заявку можно онлайн или офлайн:

— на портале Единого оператора газификации РФ connectgas.ru
— на сайте www.gazprom-lenobl.ru
— по электронной почте [email protected]
— на портале «Госуслуги» https://www.gosuslugi.ru
— в Единых центрах предоставления услуг компании «Газпром газораспределение Ленинградская область»
— на странице компании ВКонтакте
— в МФМ Ленобласти.

Ленобласть стала первым регионом, где началась бесплатная газификация. Поправки о бесплатном подключении населения к газу 1 июня приняла Госдума. Оценить масштаб работ по планируемой газификации региона можно по ссылке. Информацию по догазификации можно посмотреть на сайте. Форма заявки на догазификацию размещена по ссылке.

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