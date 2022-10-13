Во Всеволожском районе появилась возможность догазифицировать 13 населенных пунктов

«Газпром» завершил строительство межпоселкового газопровода протяженностью 13 км от газораспределительной станции «Невская Дубровка» до деревни Манушкино.

Новый объект позволит газифицировать более 40 домовладений деревни. При этом за счет «закольцовки» с газораспределительной станцией «Всеволожская» появляется возможность газификации еще нескольких населенных пунктов. Сняты технические ограничения для подачи газа в деревнях и поселках Ексолово, Хапо-ое, Озерки, Новая Пустошь, Мяглово, Разметелево, Вирки, Тавры, Аро, Воейково, Лиголамби, Кирполье, Хязельки. Их жители могут направлять заявки на догазификацию.

Напомним, что субсидии для ленинградцев увеличены с 145 тыс. рублей до 180, а для льготников с 165 тысяч рублей до 200. При этом инвалиды, ветераны, участники Великой Отечественной войны могут рассчитывать на субсидию в 300 тысяч рублей. 35 тысяч рублей из этой суммы можно потратить на покупку газовой плиты, котла, водонагревателя.

Подать заявку можно онлайн или офлайн:

— на портале Единого оператора газификации РФ connectgas.ru

— на сайте www.gazprom-lenobl.ru

— по электронной почте [email protected]

— на портале «Госуслуги» https://www.gosuslugi.ru

— в Единых центрах предоставления услуг компании «Газпром газораспределение Ленинградская область»

— на странице компании ВКонтакте

— в МФМ Ленобласти.

Ленобласть стала первым регионом, где началась бесплатная газификация. Поправки о бесплатном подключении населения к газу 1 июня приняла Госдума. Оценить масштаб работ по планируемой газификации региона можно по ссылке. Информацию по догазификации можно посмотреть на сайте. Форма заявки на догазификацию размещена по ссылке.