Министерство обороны РФ опубликовало новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.

На Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп пытался атаковать Орлянку и Котляровку Харьковской области. Все атаки отражены. Противник потерял более 50 украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые машины пехоты и семь единиц автомобильной техники.

На Краснолиманском направлении подразделения ВСУ силами до двух батальонных тактических групп попытались пересечь реку Жеребец для захвата Стельмаховки и Розовки ЛНР. Огнем артиллерии и армейской авиации противник на подступах к реке был рассеян и отступил. Уничтожено два танка, пять боевых машин пехоты, два пикапа и около 60 украинских военнослужащих.

На Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ наступали силами до двух батальонных тактических групп в направлении Пятихатки, Костромки, Безводного и Правдино Херсонской области. Все атаки отражены. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, 21 боевая бронированная машина и 12 спецавтомобилей.

За сутки поражены четыре пункта управления, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164-х районах. Уничтожено пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах Васюковки ДНР, Новоалександровки, Гуляйполя, Новопавловки Запорожской области и Солончаков Николаевской области.

Авиацией ВКС России в районе Червоного Запорожца Днепропетровской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины. Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Порскалевки Полтавской области сбит Су-27 воздушных сил Украины.

Также уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов в районах Новолуганского, Старомлиновки, Новогригоровки, Ивановки ДНР, Владимировки ЛНР, Таврийского, Кисилевки, Томарино и Чайкино Херсонской области.

Перехвачены 16 снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS, а также украинских «Ольха» в районах Троицкого ЛНР, Чернобаевки, Корсунки, Новорайского, Каховки, Антоновки, Новой Каховки Херсонской области. В районах Гусельского ДНР и Новой Каховки Херсонской области сбиты 10 американских противорадиолокационных ракет HARM.