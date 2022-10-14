В Ленобласти за последние сутки выявили 229 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировано 229 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 14 октября.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+1).
- Волосовский район: Волосово (+1).
- Волховский район: Волхов (+5), Паша (+3), Новая Ладога (+3), Свирица (+1), Бережки (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+5), Кудрово (+5), Янино-1 (+1), пос. Щеглово (+1), Сертолово (+14), пгт. им. Морозова (+2), Романовка (+1), Агалатово (+1), пгт. им. Свердлова (+1), Рахья (+1), Верхние Осельки (+1), Васкелово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+20), Первомайское (+3), Рощино (+5), Советский (+4), Подгорное (+1), Светогорск (+7), Песочное (+1), Стрельцово (+1), Ильичёво (+2), Красносельское (+3), Ленинское (+2), Лесогорский (+4).
- Гатчинский район: Гатчина (+4), Коммунар (+2), Истинка (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+4), Ополье (+1), Ивангород (+1).
- Киришский район: Кириши (+9).
- Кировский район: Шлиссельбург (+2), Шум (+1), Мга (+3).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+7).
- Ломоносовский район: Новоселье (+1), Низино (+1), Аннино (+1), Большая Ижора (+1), Горбунки (+2), Лаголово (+1), Лопухинка (+1), Лебяжье (+2), Копорье (+1), Ольгино (+1).
- Лужский район: Луга (+6), Ретюнь (+1).
- Подпорожский район: Никольский (+1), Подпорожье (+17), Важины (+3).
- Приозерский район: Приозерск (+5), Починок (+1), Кривко (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+9), Черновское (+1), Большие Поля (+1), Сельхозтехника (+1), Выскатка (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+18), Мелегежская Горка (+1), Шугозеро (+3).
- Тосненский район: Тосно (+2), Никольское (+1), Ульяновка (+1), Федоровское (+1), с. Ушаки (+1), Аннолово (+1), СТ Ручеек массива Федоровское (+1).
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12.10.2022 163