Эрдоган: в Турции в кратчайшие сроки будет создан международный газовый хаб

По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, совместные исследования проведут министерства энергетики и природных ресурсов двух стран.
— Где будет наиболее подходящее место, там, надеюсь, мы и создадим этот распределительный центр. Наше министерство энергетики и российская сторона проработают этот вопрос и представят его нам. Здесь не нужно ждать, — заявил турецкий лидер журналистам.
Он также подчеркнул, что Анкара примет необходимые меры безопасности по проекту газового хаба.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с «Северных потоков» в Чёрное море и Турцию. Президент обсудил эту идею с Реджепом Таийипом Эрдоганом.
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05.10.2022 148