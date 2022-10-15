Автобус с пассажирами улетел в кювет под Хвалово — фото

ДТП произошло вечером 18 октября на 518-м километре трассы А-114 «Вологда — Новая Ладога» в Волховском районе Ленобласти.

Недалеко от Хвалово автобус, следовавший из Петербурга в Тихвин, съехал в кювет. В салоне в этот момент находились 45 человек. Пострадавших нет.

«Я была в автобусе, там на дороге лежал бампер, перед ним остановилась фура и две легковые машины, а водитель автобуса, чтобы уйти от столкновения, вырулил направо, и автобус по мокрой траве стянуло», — пишут в соцсетях очевидцы.

Фото: VK-паблик "Подслушано | Тихвин"