В Ленобласти запретили ввоз более 23 тонн немецкого солода из Латвии

Инспекторы Россельхознадзора в Ленобласти не пропустили через границу России крупную партию импортного солода.

Немецкий солод везли на автомобиле из Латвии в псковскую пивоварню. Весом партия была более 23 тонн. Ввоз был пресечен на пункте МАПП Ивангород, сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Россельхознадзора.

При проверке документов инспекторы обнаружили, что в протоколах испытаний отсутствует информация о проведении лабораторных исследований на наличие в солоде ГМО и канцерогена нитрозоамина. Установлено, что солод не соответствует техническим регламентам. В итоге партию запретили к ввозу на территорию РФ.