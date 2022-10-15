В Минобороны рассказали о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — ефрейтор Денис Шеверев.

Ефрейтор Денис Шеверев в составе батальонно-тактической группы выполнял боевые задачи по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов.

Во время продвижения российские подразделения встретили ожесточенное сопротивление противника. В ходе атаки Денис Шеверев, действуя смело и решительно, вел прицельный огонь по позициям противника.

В процессе боя ефрейтор лично уничтожил из штатного оружия пулеметный расчет националистов, контролировавший дорожную развязку, чем обеспечил стремительное продвижение наших подразделений и выполнение ими поставленной боевой задачи.