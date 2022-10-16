В Гатчине задержали футболиста по подозрению в ограблении двух мигрантов

По информации ivbg.ru, в дежурную часть обратились 21-летний и 18-летний граждане Республики Узбекистан, работающие обработчиками рыбы у предпринимателя.

По словам пострадавших, еще 7 октября около 17:30 в поселке Пудость их ограбили незнакомые мужчины. Подозреваемых задержали: на улице Чкалова в Гатчине – 21-летнего местного жителя, защитника ФК «Гатчина»; в Пудости – еще двоих в возрасте 20 лет и 21 года.

Заведено уголовное дело. Известно, что один из подозреваемых ранее был судим за кражи.