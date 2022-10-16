Женщина порезала мужа и чуть не выпала из окна в Петербурге

По информации ivbg.ru, 15 октября в квартире дома на улице Комсомола в Санкт-Петербурге произошла ссора с применением ножа.
Ранение в живот получил гражданин Республики Беларусь. Удар нанесла супруга пострадавшего. Ссора произошла во время распития алкогольных напитков.
После конфликта женщина разбила окно и чуть не выпала с высоты второго этажа. Однако помощь подоспела вовремя, и оба остались живы. Мужчину госпитализировали, женщину доставили в полицию.
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23.06.2022 2077