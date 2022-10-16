Видео: в Белгороде прозвучало не менее 16 взрывов

Автор: Сергей Агутин
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Как передает РИА «Новости», 16 октября около 11:00 не менее 16 взрывов прозвучало в Белгороде. Город регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

Как сообщил губернатор Белгородской области, есть двое раненных. Глава региона делает объезд территории города и района.

По данным ФСБ, частота обстрелов приграничных Белгородской, Брянской и Курской областей со стороны Украины в октябре значительно увеличилась.

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13.10.2022 350
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