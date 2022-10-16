Бездомный сгорел заживо в самодельном шалаше на улице в Петербурге

По информации ivbg.ru, построенный бездомным мужчиной шалаш возле дома № 3 на Кубинской улице сгорел дотла вместе с хозяином в ночь на 16 октября.

В полицию сообщили о пожаре. На месте полицейские нашли мертвого мужчину с обгоревшими туловищем и головой. Установлено, что бездомный почти не ходил и редко покидал свое жилище.

Обстоятельства гибели мужчины устанавливает Следственный комитет.