Бездомный сгорел заживо в самодельном шалаше на улице в Петербурге

По информации ivbg.ru, построенный бездомным мужчиной шалаш возле дома № 3 на Кубинской улице сгорел дотла вместе с хозяином в ночь на 16 октября.
В полицию сообщили о пожаре. На месте полицейские нашли мертвого мужчину с обгоревшими туловищем и головой. Установлено, что бездомный почти не ходил и редко покидал свое жилище.
Обстоятельства гибели мужчины устанавливает Следственный комитет.
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23.05.2022 603