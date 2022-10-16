Фото: при обстреле со стороны ВСУ в Белгороде пострадали три человека из одной семьи

Как сообщал ivbg.ru, 16 октября около 11:00 множество взрывов прозвучало в Белгороде. Город регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Губернатора Белгородской области сообщал, есть пострадавшие.
По уточненным данным, при обстреле со стороны ВСУ в Белгороде пострадали три человека из одной семьи. Двое мужчин получили осколочные ранения, их госпитализировали. Женщине оказали помощь на месте.
Улица, на которой жили пострадавшие, получила незначительные разрушения. Повреждены дома, заборы и автомобили.
Фото: telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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13.10.2022 350