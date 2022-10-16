Омбудсмен Петербурга объяснила, что делать мобилизованным с хроническими заболеваниями

После получения повестки нужно явиться в военкомат со всеми нужными справками. Если же гражданин отбыл в воинскую часть, ему следует на месте подать рапорт о состоянии здоровья.

По словам омбудсмена, сейчас к ней ежедневно приходит 8-10 обращений. В основном жалобы касаются возраста резервистов и состояния их здоровья: некоторым людям с хроническими заболеваниями не назначали необходимую медицинскую экспертизу.

Омбудсмен отметила, что сейчас, когда постоянно появляются нормативные документы, регламентирующие порядок частичной мобилизации, стало гораздо проще оказывать помощь резервистам.