Омбудсмен Петербурга объяснила, что делать мобилизованным с хроническими заболеваниями

После получения повестки нужно явиться в военкомат со всеми нужными справками. Если же гражданин отбыл в воинскую часть, ему следует на месте подать рапорт о состоянии здоровья.
По словам омбудсмена, сейчас к ней ежедневно приходит 8-10 обращений. В основном жалобы касаются возраста резервистов и состояния их здоровья: некоторым людям с хроническими заболеваниями не назначали необходимую медицинскую экспертизу.
Омбудсмен отметила, что сейчас, когда постоянно появляются нормативные документы, регламентирующие порядок частичной мобилизации, стало гораздо проще оказывать помощь резервистам.
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13.10.2022 195