Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ в Украине – данные на 16 октября

Министерство обороны РФ опубликовало новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.

В течение суток Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении в результате упреждающего огневого поражения российской артиллерии сорвано наступление 92-й механизированной бригады ВСУ в районе Берестового Харьковской области. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, пять бронированных машин и три пикапа с пулеметами.

В районе Загрызово Харьковской области уничтожены три американские гаубицы М777. В районе Двуречной Харьковской области уничтожена наведенная ВСУ переправа через Оскол для подвоза резервов и боеприпасов.

На Краснолиманском направлении ударами ракетных войск и артиллерии пресечены попытки противника форсировать реку Жеребец в районах Стельмаховки, Макеевки ЛНР и Ямполовки ДНР. В районе Торского лесничества огнем артиллерии поражен штурмовой отряд ВСУ, выдвигавшейся в направлении Кировска ДНР. Уничтожено более 20 украинских военнослужащих и четыре бронированных автомобиля.

На Запорожском направлении в районе Времевки ДНР российские войска продолжали уничтожать противника на занимаемых рубежах и овладели господствующими высотами в районе Нескучного ДНР. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, один танк и три боевых машины пехоты.

На Криворожском направлении противник силами до трех батальонов, в том числе одного танкового, пытался прорвать оборону российских войск в районах Кошары и Пятихатки Херсонской области. В ходе боев подразделения российской армии удержали занимаемые позиции, нанеся значительные потери противнику. Уничтожено более 250-ти украинских военнослужащих, 11 танков, 14 боевых бронированных машин и два орудия полевой артиллерии.

На Андреевском и Николаевском направлениях российскими войсками отражены атаки противника силами до мотопехотной роты каждая, в направлении Садка Херсонской области, Зеленого Гая, Тамарино и Терновых Подов Николаевской области. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии все атаки противника отбиты. Уничтожено до 45 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и восемь пикапов с пулеметами.

Ударами российских беспилотных летательных аппаратов уничтожены четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки ВСУ «Зоопарк» и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении уничтожено более 350 украинских военнослужащих, 11 танков, 18 боевых бронированных машин, восемь единиц специальной автомобильной техники и два орудия артиллерии. Авиацией, ракетами и артиллерией поражены три пункта управления в районах Коровий Яр, Никифоровки ДНР, Новоосиново Харьковской области, 42 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 141-м районе. Уничтожено пять складов боеприпасов в районах Давыдова Брода Херсонской области, Шандриголово ДНР, а также на территории судоремонтного завода в Запорожье.

Сбито 11 беспилотных летательных аппаратов над Никольским, Благовещенкой, Андреевкой ДНР, Куземовки ЛНР, Подгорного Запорожской области, Суханово, Старицы, Чаривного, Максима Горького, Куйбышево Херсонской области. Перехвачено восемь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах Каховки и Антоновки Херсонской области.